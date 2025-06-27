Вертолет и спецтехнику заметили у "Нурлы Тау" в Алматы: в ДЧС объяснили, что произошло

Алматинцев встревожила пожарная машина и вертолет, замеченные у "Нурлы Тау" - фото и видео очевидцев появились в Сети. Ситуацию прокомментировали в ДЧС, передает NUR.KZ.

В Алматы очевидцы заметили спецтехнику у БЦ "Нурлы Тау". Видео опубликовали в Telegram-каналах.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, с 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" проводится подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС.

"В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение ул. Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры Алматы.

Просим сохранять спокойствие - это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб. Само тактико-специально учение пройдет 1 июля", - уведомляют жителей и гостей города спасатели.

Напомним, ранее в начале июня алматинцев встревожила пожарная машина у гостиницы "Казахстан". Видео со спецтехникой и патрульным авто рядом заснял очевидец. Однако в ДЧС сообщили, что причин для тревоги нет: в гостинице "Казахстан" проводились пожарно-тактические учения.

Ранее весной домыслы и тревогу вызвал черный дым со стороны международного аэропорта Алматы. Однако в аэропорту нам сообщили, что на территории воздушной гавани возгораний нет. В ДЧС Алматинской области по запросу корреспондента NUR.KZ рассказали, что пожар разгорелся на территории дачного общества "Береке" Талгарского района.

В феврале алматинцы обсуждали "взрыв на центральном стадионе" - со стороны спортивного сооружения донесся сильный грохот. Выяснилось, что беспокоиться не о чем - в Дирекции спортивных сооружений рассказали, что на стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты.

А осенью прошлого года черный дым около акимата напугал жителей Алматы - видео появились в Сети. В ДЧС города сообщили, что горит трансформаторная подстанция. В дальнейшем пожар был полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня и без пострадавших.