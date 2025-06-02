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Пожилая женщина сутки блуждала в лесу в ВКО: ее нашли с помощью вертолета

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Спасатели идут с женщиной по лестному массиву
Спасатели нашли женщину. Скриншот из видео: 112 KZ

Женщину, которая 1 июня заблудилась в лесу недалеко от Риддера, спустя сутки нашли спасатели , передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале 112 KZ сообщили, что сегодня спасатели нашли женщину 1954 года рождения в лесном массиве в горной местности, примерно в 30 км от Риддера.

Сообщается, что женщина 1 июня ушла в лес для сбора трав и не вернулась домой. В течение суток с ней не удавалось установить связь. Район поисков — труднодоступный, горный, с густым лесом.

"Сразу после поступления информации о пропаже началась масштабная поисково-спасательная операция. Для обследования территории с воздуха был привлечен вертолет АО "Казавиаспас" МЧС. Также были задействованы наземные спасательные группы", - рассказали в МЧС.

В ходе воздушного облета потерявшая была замечена на открытом участке среди лесного массива. Ее передали бригаде скорой помощи.

Недавно спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области нашли мужчину, пропавшего без вести в начале года. Как оказалось, он уехал в крестьянское хозяйство работать.

А в начале года спасатели успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области. Пропавший турист был найден с помощью вертолета "Казавиаспаса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251509-pozhilaya-zhenshchina-sutki-bluzhdala-v-lesu-v-vko-ee-nashli-s-pomoshchyu-vertoleta/