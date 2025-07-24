Спасатели на вертолете экстренно доставили казахстанку из поселка в Усть-Каменогорск (видео)

Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК помогли врачам и экстренно доставили пациентку из поселка Акжар в больницу Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пилоты "Казавиаспас" Дулат Ахметов и Азамат Кабден на вертолете "МИ-8" совместно с врачами санавиации экстренно доставили из поселка Акжар в Усть-Каменогорск пациентку 1982 года рождения.

"Женщина нуждалась в медицинской помощи. Для оперативности был задействован вертолет МЧС РК.

Такие экстренные рейсы требуют высокой профессиональной подготовки, опыта. Благодаря грамотным действиям экипажа МЧС и врачей полет прошел благополучно, женщина доставлена в медучреждение", - сообщили в ведомстве.

Недавно мы писали, что вертолет привлекли для эвакуации туриста с признаками горной болезни в Алматы.

До этого женщину, которая заблудилась в лесу недалеко от Риддера, спустя сутки нашли спасатели. Для поисков задействовали вертолет. В ходе воздушного облета потерявшая была замечена на открытом участке среди лесного массива.

До этого в ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.

А на днях вертолет и спецтехнику заметили у "Нурлы Тау" в Алматы. В ДЧС объяснили, что произошло.

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