Одну из улиц в Алматы перекроют из-за ремонта

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Аскарова, предупредили горожан и гостей города в акимате южной столицы, передает NUR.KZ

Временные ограничения, как сообщили в ведомстве, вводятся в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Аскарова.

С 22:00 22 августа до 6:00 23 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Альмерек до улицы Садыкова.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы в воскресенье, 24 августа, движение автотранспорта ограничат на проспекте Аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту.

Также акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы. Также до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.

А до 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.