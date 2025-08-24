Выходной без дождей: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, что в воскресенье, 24 августа, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается ясная погода без дождей. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, в Астане будет безоблачно, днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра - 4,7 м/с.

Сегодня в Алматы температура днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

В Шымкенте также будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Ожидается ветер на уровне 9,1 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что повышение температуры ожидается по всему Казахстану в эти выходные.

Кроме того, специалисты ранее сделали прогноз погоды на весь август. Отмечалось, что в течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.