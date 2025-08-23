Ливни, град, шквал: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Штормовое предупреждение объявили на воскресенье, 24 августа, в Астане, Алматы и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 24 августа ночью и утром ожидается туман.

В Алматы возможны гроза, ветер, временами порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье в горных районах Алматинской области временами может быть сильный дождь. На юге, в горных районах региона - гроза, град. Ночью на юге области - пыльная буря. Ветер на юге, в горных районах региона, порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа днем на западе, севере Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

На востоке, в горных районах области Жетісу возможны гроза и ветер, порывы 17-22 м/с. На юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, град, шквал, грозу. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер днем на западе, севере, юге региона, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа ночью на юге, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре региона - гроза, град, шквал. Ветер ночью на юге, в центре области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре региона 15-20, порывы 23 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье на севере, востоке Восточно-Казахстанской области могут быть сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ветер на севере, юге, в центре региона 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

24 августа ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке региона - туман.

В воскресенье ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области возможна гроза. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа на востоке области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на северо-западе, в центре региона 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области может быть гроза. Ночью и утром на севере, востоке региона - туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, западе региона - туман. Ветер днем на западе, юге области 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской области возможна пыльная буря, ветер днем 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа в первой половине ночи в горах Туркестанской области возможна гроза. На севере региона - пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

