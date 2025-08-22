Дожди уйдут: повышение температуры ожидается по Казахстану в предстоящие выходные

В большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни, с 23 по 25 августа, ожидается постепенное повышение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов связанных с ним. Ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь.

Но к концу выходных на территорию республики сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке в ночные и утренние часы - туманы.

На западе ожидается сильная жара +35...+38 градусов, 24-25 августа на северо-западе сильная жара до +35 градусов. В большинстве областей ожидается повышение температур, в северных регионах до +25 ...+30 тепла, в центре Казахстана +32 тепла, местами сильная жара +35 градусов.

На юге до +30...+38 тепла, на юго-востоке до +27...+35 тепла, в горных районах до +27 тепла.

Лишь на востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на весь август. Отмечалось, что в течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

