Максимальный класс пожарной опасности объявлен в Шымкенте и трех областях
Сегодня, 23 августа, максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на севере и востоке страны пройдут грозы, местами град.
На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара: +35…+40 градусов в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях.
МЧС призывает граждан:
- не разводить костры;
- не курить на открытой местности;
- не сжигать траву рядом с сухостоем.
Напомним, синоптики сообщили, что сегодня в Шымкенте ожидаются небольшой дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с.
Также синоптики рассказали, что в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни, с 23 по 25 августа, ожидается постепенное повышение температуры. По их данным, большая часть территории страны будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов, связанных с ним. Ожидаются дожди с грозами, град, шквал, в северных и восточных регионах прогнозируется сильный дождь.
