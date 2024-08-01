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Какой будет погода в августе в Казахстане

Опубликовано:

Люди идут по дороге летом
Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на август. Так, последний месяц лета начнется с неустойчивой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Август начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. Ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах - сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.

Первые 10 дней августа прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха:

  • на севере, в центре республики: ночью - от +13...+18 до +17...+22 градусов, днем - от +20...+25 до +25...+30 градусов, на юге региона - до +35 градусов;
  • на западе страны: ночью - от +15...+20 до +20...+25 градусов, днем - от +28...+33 до +36...+41 градуса;
  • на юге и юго-востоке: ночью - от +18...+23 до +22...+27 градусов, днем - от +29...+36 до +35...+43 градусов;
  • в восточных регионах: ночью - от +12...+18 до +15...+23 градусов, днем - от +23...+30 до +28...+35 градусов.

В течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

Основной фон температуры воздуха может наблюдаться следующий:

  • в западных регионах: ночью - до +10...+20 градусов, днем - до +20...+30 градусов, в отдельные дни будет повышение температуры воздуха ночью до +20...+25 градусов, днем - до +35...+41 градуса.
  • в северных регионах понижение температуры воздуха ночью от +13...+18 до +5...+10 градусов, днем - от +28...+33 до +15...+20 градусов;
  • в центре и на востоке страны колебание температуры ночью - от +13...+18 до +7...+12 градусов, днем - от +24...+29 до +19...+24 градусов, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха ночью до +4...+9 градусов, днем - до +16...+21 градуса;
  • на юго-западе, в южных регионах республики температура воздуха будет колебаться ночью от +15...+20 до +9...+14 градусов, днем - от +32...+37 до +29...+34 градусов.

Между тем в ближайшие несколько дней в Казахстане прогнозируют неустойчивую погоду и постепенное понижение температуры. Лишь на западе сохранится жара до 36 градусов.

Также напомним, что сегодня в Алматы и Шымкенте стоит погода без осадков. При этом в Шымкенте температура воздуха днем поднимается до 42 градусов. Астанчанам пообещали небольшой дождь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143188-kakaya-pogoda-budet-v-avguste-v-kazahstane/

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