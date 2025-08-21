Движение по крупной магистрали в Алматы временно ограничат
В Алматы в воскресенье, 24 августа, движение автотранспорта ограничат на проспекте Аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщили в пресс-службе акимата, 24 августа в Алматы впервые пройдет Gran Fondo World Championship - чемпионат мира по велоспорту среди любителей. Ожидается, что в мегаполисе соберется более 500 спортсменов из разных стран.
В связи с этим с 04:30 до 09:30 движение на проспекте аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати.
Жителям города предложены альтернативные маршруты:
- проспект Достык;
- проспект Назарбаева;
- проспект Сейфуллина;
- улица Жарокова;
- улица Розыбакиева;
- улица Дулати до проспекта Аль-Фараби;
- улица Мустафина.
"Просим алматинцев и гостей города учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки", - сообщили в акимате.
Напомним, ранее в акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Также до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.
А по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
А в Астане недавно Женис Касымбек сделал заявление по воскресным марафонам - многие горожане жалуются на перекрытие дорог из-за забегов.
