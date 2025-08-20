4 года астанчане добивались обеспечения пожарной безопасности в своем ЖК

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    4 года астанчане добивались обеспечения пожарной безопасности в своем ЖК

    Опубликовано:

    Недвижимость
    Жилой комплекс. Иллюстративное фото: depositphotos.com

    В Астане апелляционный суд поставил точку в деле об обязательствах застройщика устранить нарушения пожарной безопасности, тянувшемся с 2021 года, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда РК, в октябре 2021 года департамент по ЧС потребовал от застройщика столичного ЖК устранить 14 серьезных нарушений пожарной безопасности за месяц.

    Позже срок продлили на 4 месяца, но застройщик так и не выполнил требования, даже после штрафа, наложенного судом в мае 2022 года.

    Объединение собственников имущества (ОСИ) ЖК и один из жильцов обратились в суд с требованием обязать застройщика устранить выявленные ЧС нарушения и обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты в доме.

    Суд первой инстанции, отказав в иске, указал на выданное госорганом предписание, с тем, что принудить застройщика его исполнить должен сам госорган в рамках своих надзорных полномочий.

    Было отмечено, что ОСИ не является стороной подобных "публичных" правоотношений и не вправе через суд требовать исполнения предписания, после ввода дома в эксплуатацию ответственность за содержание и безопасность дома легла на самих жильцов и ОСИ.

    За просрочку исполнения предписания застройщик был оштрафован, а требование об устранении нарушений, как указывалось, должно реализовываться госорганом, его выдавшим.

    "Апелляция поставила безопасность жильцов выше формальностей, отметив, что предписание выдано в интересах безопасности проживающих в доме, и его неисполнение создает для них прямую угрозу. Наличие предписания ЧС с указанием нарушений не лишает жителей дома права добиваться их устранения, в том числе через суд.

    Созданный жильцами для управления домом ОСИ в статусе юридического лица обратилось в суд, действуя в интересах жителей, и добиваясь устранения угрозы их жизни и здоровью", - отмечает суд.

    Отказ признать за ОСИ право на иск признан незаконным, лишающим жильцов права защиты своего дома. Более того, иск изначально был подан не только от имени ОСИ, но и одного жильца ЖК. Игнорирование его персонального права не допустимо.

    Апелляция удовлетворила жалобу жильцов в полном объеме.

    Суд Астаны отменил решение суда первой инстанции по делу и обязал застройщика устранить все выявленные нарушения и привести противопожарные системы дома в рабочее состояние.

    Напомним, ранее также жители столичного ЖК "Алтын Отау" коллективно обратились с жалобой на застройщика из-за перебоев в подаче электроэнергии.

    Жители района "Алматы" в Астане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов.

    В октябре прошлого года мы писали, что жильцы нескольких многоэтажек в Петропавловске пожаловались на частые аварии на электросетях - горожане вынуждены часами, а иногда и сутками сидеть без света.

    А жители многоэтажного дома в Павлодаре заявили, что не могут спокойно находиться в своих квартирах - из-за нечистот в подвале запах "стоит" до последних этажей.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.