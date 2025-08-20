4 года астанчане добивались обеспечения пожарной безопасности в своем ЖК

В Астане апелляционный суд поставил точку в деле об обязательствах застройщика устранить нарушения пожарной безопасности, тянувшемся с 2021 года, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда РК, в октябре 2021 года департамент по ЧС потребовал от застройщика столичного ЖК устранить 14 серьезных нарушений пожарной безопасности за месяц.

Позже срок продлили на 4 месяца, но застройщик так и не выполнил требования, даже после штрафа, наложенного судом в мае 2022 года.

Объединение собственников имущества (ОСИ) ЖК и один из жильцов обратились в суд с требованием обязать застройщика устранить выявленные ЧС нарушения и обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты в доме.

Суд первой инстанции, отказав в иске, указал на выданное госорганом предписание, с тем, что принудить застройщика его исполнить должен сам госорган в рамках своих надзорных полномочий.

Было отмечено, что ОСИ не является стороной подобных "публичных" правоотношений и не вправе через суд требовать исполнения предписания, после ввода дома в эксплуатацию ответственность за содержание и безопасность дома легла на самих жильцов и ОСИ.

За просрочку исполнения предписания застройщик был оштрафован, а требование об устранении нарушений, как указывалось, должно реализовываться госорганом, его выдавшим.

"Апелляция поставила безопасность жильцов выше формальностей, отметив, что предписание выдано в интересах безопасности проживающих в доме, и его неисполнение создает для них прямую угрозу. Наличие предписания ЧС с указанием нарушений не лишает жителей дома права добиваться их устранения, в том числе через суд.

Созданный жильцами для управления домом ОСИ в статусе юридического лица обратилось в суд, действуя в интересах жителей, и добиваясь устранения угрозы их жизни и здоровью", - отмечает суд.

Отказ признать за ОСИ право на иск признан незаконным, лишающим жильцов права защиты своего дома. Более того, иск изначально был подан не только от имени ОСИ, но и одного жильца ЖК. Игнорирование его персонального права не допустимо.

Апелляция удовлетворила жалобу жильцов в полном объеме.

Суд Астаны отменил решение суда первой инстанции по делу и обязал застройщика устранить все выявленные нарушения и привести противопожарные системы дома в рабочее состояние.

