"Это издевательство над нами": жители новостроек в Петропавловске часами сидят без света (видео)

Жильцы нескольких многоэтажек в Петропавловске пожаловались на частые аварии на электросетях - горожане вынуждены часами, а иногда и сутками сидеть без света, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, люди в эти новые дома по госпрограмме заселились не сразу – сдачу жилья оттягивали из-за проблем с инфраструктурой.

Однако проблемы не решились и после заселения. Отмечается, что систематически горожане вынуждены часами, а иногда и сутками сидеть без света. Но самое страшное, как рассказывают сами жильцы, вместе с электричеством пропало и тепло.

Жительница Петропавловска Гафура Бустекова с мужем заехали в этот дом два года назад. Жилье получили по госпрограмме "Бакыты отбасы". Сегодня оба пенсионеры.

"Проблема у нас возникла с электроснабжением. В доме у нас только электроснабжение, газоснабжения нет. В течение года мы страдаем тем, что кабель сечения, возможно, не соответствует.

У нас проблема. Постоянно в месяц два-три раза систематически сейчас стало, что рвет на трассе кабель питания, который идет к нашему дому. Мы не можем даже чайник кипятить, мы ходим в соседний дом, там есть магазин – просимся у хозяев вскипятить чайник", - рассказывает Гафура Бустекова.

На постоянные отключения света пожаловался и житель города Серик Хамзин.

"Постоянно вот такие отключения света. Утром даже элементарно не можем кипяток вскипятить. Все электрическое. У них постоянно такие поломки. Жена – инвалид. Мы этот дом взяли ради того, чтобы лифт был здесь. Чтобы подниматься, спускаться нам комфортнее было. А тут получается подыматься ей тяжело. И она не выходит на улицу когда света нет, не может выйти. Зимой я не представляю – представьте если 40 градусов мороза будет, батареи все замерзнут", – сетует он.

По данным телеканала, аналогичные проблемы и у жильцов соседней многоэтажки.

"Бесконечные проблемы – свет, вода. Сутки, бывает даже больше – мы сидим без воды, без света. Мы уже просто устали. Сейчас холодно становится на улице. Вот дома сегодня с 8:30 нет света. Время 14:30 – дома уже холодно. Полы бетонные.

Ну это просто уже издевательство над нами и все. Мы так долго ждали это жилье, мы 10 лет стояли в очереди", – рассказывает заехавшая в квартиру чуть меньше года назад Евгения Комарова.

Местные власти о проблеме знают. На встречу с жильцами приехал заместитель акима Петропавловска, который пообещал, что свет в квартирах горожан появится в скором времени.

"В настоящее время идет устранение данной аварии. Так же имеется резервный источник питания – на нем так же имеются повреждения. Сейчас первый этап –подать подключение к основному источнику по основной линии. Потом уже второй этап – заняться резервным кабеле, привести его в порядок.

В данном микрорайоне идет точечная застройка. Здесь много линий проходит. С подрядной организацией проведем свою беседу. Данный вопрос возьмем на контроль, чтобы впредь таких ситуаций не случалось", – сообщил замакима города Ержан Мустафин.

Однако жители новостроек продолжают опасаться предстоящей зимы – в лютые морозы подобная авария может привести к куда худшим последствиям.

Ранее на трещины в фундаменте новостройки пожаловались актюбинцы. Жители ЖК пытаются добиться элементарных благ - они пожаловались, что застройщик полностью не завершил проект, хотя дома частично сдали в эксплуатацию.

Недавно мы рассказывали, что жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

Застройщик с выводами жильцов не согласен, но советует как можно скорее найти обслуживающую компанию, которая бы занялась подвалом и трубами. В остальном, по мнению представителя компании, все по плану: дом просто дает осадку.

А жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. Здание было построено еще 65 лет назад. Сейчас фасад общежития осыпался, в некоторых окнах нет стекол.

Местные чиновники объяснили, общежитие давно стало собственностью жильцов. Но если они хотят, чтобы дом снесли, а их переселили, нужно получить заключение специальной комиссии о том, что здание аварийное. Но заказать и оплатить экспертизу должны сами жители.

Зимой жители Туркестанской области, получившие жилье от властей, пожаловались на плохое качество дома. В районном акимате пообещали устранить недочеты.