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Астанчане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов

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Сквер
Сквер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане после публичных слушаний и встреч с жильцами не будут отдавать территорию в микрорайоне "Алматы" под жилую застройку, а оставят сквер, передает NUR.KZ.

Сегодня в сообществе "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook пользователь Ерлан Сакенов опубликовал информацию о том, что в одном из районов столицы жители отстояли сквер.

"Жители Красной деревни отстояли сквер на углу Абылай хана и Мусрепова, ЖК там строить не будут", - сказано в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу акимата Астаны. Там подтвердили информацию о том, что жилая застройка на данном участке отменена.

"Ранее (согласно генеральному плану города Астаны от 23 декабря 2016 года) на участке в районе "Алматы" (пересечение проспекта Абылай хана и улицы Г. Мусрепова) планировалась жилая застройка.

Однако, после встреч с жителями и проведения общественных обсуждений, было принято решение о внесении изменений в проект детальной планировки на сквер", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в октябре прошлого года жители Астаны пожаловались на строительство многоэтажного дома на месте сквера - в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений прокомментировали ситуацию.

"Данная инициатива была поддержана рабочей группой. Однако, на основании представления прокуратуры и решения суда, было принято решение о сохранении жилой застройки", - сказали тогда в акимате.

А в декабре 2024 года казахстанцы выразили беспокойство из-за проекта строительства центра на территории дендропарка Астаны. После в столичном акимате также объявили об отмене строительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232183-astanchane-otstoyali-skver-i-dobilis-otmeny-stroitelstva-zhilyh-domov/