"Всячески уклонялся": застройщика ЖК в Астане обязали решить проблемы со светом

Жители столичного ЖК "Алтын Отау" коллективно обратились с жалобой на застройщика из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры страны, в столичном районе "Сарайшық" рассмотрено коллективное обращение жителей ЖК "Алтын Отау" касательно перебоев в подаче электроэнергии.

"Застройщик всячески уклонялся от установления трансформаторной подстанции. В целях разрешения проблемного вопроса, прокуратурой подано заявление в суд об обязании застройщика смонтировать подстанцию, а также ввести дом в надлежащую эксплуатацию", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в марте этого года иск судом был удовлетворен.

Сегодня также сообщалось, что жители района "Алматы" в Астане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов.

В октябре прошлого года мы писали, что жильцы нескольких многоэтажек в Петропавловске пожаловались на частые аварии на электросетях - горожане вынуждены часами, а иногда и сутками сидеть без света.