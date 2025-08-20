Кольца, серьги с бриллиантами: конфискованные украшения на 1,8 млн тенге продали в Казахстане

Ювелирные изделия, которые являются возвращенными активами, продали с аукциона. Общая стоимость украшений составила 1,8 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Компании по управлению возвращенными активами, в течение 10 рабочих дней после окончания аукциона между победителем и продавцом заключается договор купли-продажи, а передача актива осуществляется только после полной оплаты.

Вырученные от продажи средства перечисляются в госфонд.

Торги прошли 19 августа. Согласно данным на портале электронной торговой площадки, "с молотка" были проданы кольцо общей массой 6,79 гр из белого золота с 31 бриллиантом. Его оценочная стоимость составляла 580 тысяч тенге, но продано оно было за 406 тысяч тенге.

Кроме того, были проданы кольцо и серьги из желтого золота с бриллиантами. Кольцо с пятью бриллиантами приобрели на аукционе за 406 тысяч тенге, а серьги - за 735 тысяч тенге.

Также была продана цепочка с прозрачной вставкой "А" от бренда Yana Jewellery. В описании отмечается, что вставка выполнена из горного хрусталя, а цепочка - из желтого золота. Цена продажи составила 276 423 тенге.

Напомним, также ранее Компания по управлению возвращенными активами продала коллекционные монеты "Бата", "Беташар", "Сүйіндір" и 14 эксклюзивных наручных часов на аукционе за 117 млн тенге. Были проданы и коллекционные сабли и монеты за 10 млн тенге.

А изделия премиальных брендов, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, а также украшения с национальным орнаментом, продали на аукционе за почти 17 млн тенге.

До этого мы писали о проведении очередного аукциона - на продажу выставили предметы роскоши почти на 15 млн тенге, среди которых были сабли, ювелирные изделия и сувенирные монеты.

Также наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге ранее выставили на торги.

А ранее сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.

