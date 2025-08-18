jitsu gif
    Возвращенные активы: коллекционные сабли и монеты продали за 10 млн тенге на аукционе

    Опубликовано:

    Сувенирное оружие
    Сувенирное оружие. Иллюстративное фото: Sergeyryzhov / Getty Images Plus

    43 единицы возвращенного государству имущества, включая сувенирные монеты, сабли и другие активы, были проданы на торгах на общую сумму более 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КУВА.

    ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщает об успешном проведении аукционных торгов, состоявшихся 15 августа на электронной платформе E-Qazyna.

    На торгах было продано 43 единицы имущества, включая сувенирные монеты, сабли и другие активы, на общую сумму более 10 млн тенге при стартовой цене более 7 млн тенге.

    Уточняется, что в соответствии с установленным порядком, в течение 10 рабочих дней после завершения торгов между победителями аукциона и продавцом заключается договор купли-продажи. Передача активов осуществляется только после полного поступления денежных средств на счет продавца.

    Поступления от продажи будут перечислены в Специальный государственный фонд, средства которого направляются на финансирование социально значимых проектов в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, а также на поддержку социально уязвимых категорий граждан.

    Напомним, также ранее Компания по управлению возвращенными активами продала коллекционные монеты "Бата", "Беташар", "Сүйіндір" и 14 эксклюзивных наручных часов на аукционе за 117 млн тенге.

    А изделия премиальных брендов, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, а также украшения с национальным орнаментом, продали на аукционе за почти 17 млн тенге.

    До этого мы писали о проведении очередного аукциона - на продажу выставили предметы роскоши почти на 15 млн тенге, среди которых были сабли, ювелирные изделия и сувенирные монеты.

    Также наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге ранее выставили на торги.

    А ранее сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.

