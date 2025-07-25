Возвращенные активы: ювелирные украшения с камнями и национальным орнаментом продали за 17 млн тенге

Изделия премиальных брендов, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, а также украшения с национальным орнаментом, продали на аукционе за почти 17 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", 24 июля на электронной платформе E-Qazyna успешно прошли торги по реализации ювелирных изделий.

Из 56 выставленных изделий были реализованы 18 ювелирных изделий, то есть 32%. Общая стартовая стоимость составила 14 789 960 тенге, сумма реализации - 16 925 139 тенге, что свидетельствует о высоком интересе со стороны участников и значительном приросте стоимости - с приростом до 87% от стартовой 70%, отмечается в публикации.

Среди проданных лотов - изделия премиальных брендов: браслеты Roberto Coin и FOPE, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, а также украшения с национальным орнаментом.

Наиболее заметные результаты:

Браслет FOPE реализован за 3 570 105 тг (прирост +619 605 тг);

Цепь с подвеской - прирост почти 400 000 тг от стартовой цены;

Кольцо Picchiotti - реализовано с приростом +128 785 тг;

Колье и браслет серебристо-золотистого цвета также проданы с ощутимым превышением начальных ставок.

В то же время, по 38 ювелирным изделиям торги не состоялись - эти лоты будут повторно выставлены в установленном порядке.

Все вырученные средства направляются в Специальный государственный фонд, средства которого используются на финансирование социально значимых инициатив и проектов, поясняет ТОО.

Добавим, вчера мы писали о том, что ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" о проведении очередного аукциона - на продажу выставили предметы роскоши почти на 15 млн тенге, среди которых сабли, ювелирные изделия и сувенирные монеты.

Также недавно наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге выставили на торги.

А ранее сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.