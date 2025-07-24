Сабли, монеты, украшения: возвращенные предметы роскоши на миллионы тенге выставили на продажу в Астане
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ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщила по проведении очередного аукциона - на продажу выставили предметы роскоши почти на 15 млн тенге, передает NUR.KZ.
Электронные торги с повышением цены на веб-платформе E-Qazyna состоятся 15 августа 2025 года в 10:00.
На продажу выставлены:
- Ювелирные изделия (бижутерия) - 15 единиц, стартовая цена - 139 100 тенге.;
- Сувенирные монеты и ручки - 32 единицы, стартовая цена - 8 640 728 тенге.;
- Кожаный ремень и предметы оружия - 26 единиц, стартовая цена - 6 118 847 тенге.
Общая стартовая стоимость активов составляет - 14 898 675 тенге.
"Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку в установленные сроки", - напомнили в компании.
Согласно сайту электронных торгов, среди представленных лотов есть сувенирная ручка марки "Viskonti Firenze" с сурами из Корана. Ее оценочная стоимость составляет свыше 575 тыс. тенге.
Также выставлена на продажу ручка "Montegrappa Italia", выполненная в национальном стиле - ее оценили в 628,6 тыс. тенге.
Еще выставлена коллекция холодного оружия, коллекционные монеты и украшения.
Напомним, недавно наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге выставили на торги.
А ранее сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.
До этого на повторные торги были выставлены ювелирные изделия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268603-sabli-monety-ukrasheniya-vozvrashchennye-predmety-roskoshi-na-milliony-tenge-vystavili-na-prodazhu-v-astane/
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