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    Сабли, монеты, украшения: возвращенные предметы роскоши на миллионы тенге выставили на продажу в Астане

    Опубликовано:

    Сабля
    Сабля. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщила по проведении очередного аукциона - на продажу выставили предметы роскоши почти на 15 млн тенге, передает NUR.KZ.

    Электронные торги с повышением цены на веб-платформе E-Qazyna состоятся 15 августа 2025 года в 10:00.

    На продажу выставлены:

    • Ювелирные изделия (бижутерия) - 15 единиц, стартовая цена - 139 100 тенге.;
    • Сувенирные монеты и ручки - 32 единицы, стартовая цена - 8 640 728 тенге.;
    • Кожаный ремень и предметы оружия - 26 единиц, стартовая цена - 6 118 847 тенге.

    Общая стартовая стоимость активов составляет - 14 898 675 тенге.

    "Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку в установленные сроки", - напомнили в компании.

    Согласно сайту электронных торгов, среди представленных лотов есть сувенирная ручка марки "Viskonti Firenze" с сурами из Корана. Ее оценочная стоимость составляет свыше 575 тыс. тенге.

    Две ручки
    Ручки. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    Также выставлена на продажу ручка "Montegrappa Italia", выполненная в национальном стиле - ее оценили в 628,6 тыс. тенге.

    Еще выставлена коллекция холодного оружия, коллекционные монеты и украшения.

    Напомним, недавно наручные часы общей стоимостью в 352 млн тенге выставили на торги.

    А ранее сообщалось, что Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге.

    До этого на повторные торги были выставлены ювелирные изделия.

    Кинжал и пояс
    Кинжал и пояс. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    Коллекционные монеты
    Монеты. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

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