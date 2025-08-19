КТЖ "съедает" пенсионные деньги казахстанцев: глава Минтранспорта назвал информацию "уткой"

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта прокомментировал появившуюся информацию о том, что КТЖ "съедает" деньги из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет об информации о привлечении средств из ЕНПФ на нужды АО "НК "КТЖ".

"Вот эта "утка", она гуляет уже не знаю сколько лет - что КТЖ съедает деньги ЕНПФ. Не привлекаются деньги ЕНПФ на КТЖ. Но эта "утка", откуда-то же ноги ее растут.

Есть такой частный проект в Усть-Каменогорске - частная компания по линии ГЧП. Когда привлекали деньги, они привлекли деньги и ЕНПФ, и инвестфонда Казахстана. Но это частная компания, которая на свой проект взяла деньги. В деньгах КТЖ напрямую ЕНПФ-овских денег вообще нет", - сообщил глава Минтранспорта Нурлан Сауранбаев.

Спикер еще раз подчеркнул, что денег напрямую из ЕНПФ компания не берет.

Добавим, также сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на состояние вагонов поездов в Казахстане поступают жалобы, и это сказывается на имидже страны.

Что касается пенсий, отметим, в Казахстане могут появиться новые категории профессий, за которые будут уплачивать больше пенсионных взносов. Всего планируется добавить пять должностей.

Между тем недавно аналитики отметили, что в последнее время все больше казахстанцев предпочитают "готовиться" к своей пенсии самостоятельно.

Также ранее стало известно, что в будущем размер пенсионных выплат может сильно уменьшиться. О причинах мы рассказывали здесь.

А о том, чего не хватает пенсионной системе Казахстана, по мнению иностранных экспертов, можно прочитать в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.