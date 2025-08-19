jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    "Сказывается на имидже страны": о жалобах на состояние поездов в Казахстане высказался Бектенов

    Опубликовано:

    Ж/д станция
    Поезд на станции. Иллюстративное фото: Veronika Khan / Getty Images

    Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на состояние вагонов поездов в Казахстане поступают жалобы, и это сказывается на имидже страны, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, на заседании Олжас Бектенов акцентировал внимание на развитии пассажирских перевозок, подчеркнув необходимость регулярного обновления парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.

    "Особое внимание нужно уделить сфере пассажирских перевозок. По-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов. Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом.

    Необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком", - подчеркнул Олжас Бектенов.

    При этом, по его словам, необходимо активизировать работу по производству и замене грузового подвижного состава. В связи с этим Министерству транспорта и КТЖ поручено обеспечить внедрение современных и перспективных разработок, в том числе для увеличения скорости движения подвижных составов, дальнейшее совершенствование услуг в сфере пассажирских перевозок.

    "В 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тысячи единиц, что закроет проблему изношенного состава. Однако частные перевозчики испытывают затруднения в обновлении своих вагонов", - также акцентировал внимание Олжас Бектенов.

    В связи с чем дано поручение Министерству транспорта выработать меры поддержки частных перевозчиков в целях улучшения качества пассажирских и грузовых перевозок.

    Напомним, в начале года на жалобы казахстанцев на старые и холодные вагоны ответил экс-министр транспорта РК Марат Карабаев. По его словам, чтобы исправить ситуацию, начиная с 2023 года значительно увеличена поставка пассажирских вагонов, однако быстро обновить вагоны невозможно.

    Летом прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане. "Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками", - сказал он.

    Также председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

    Тогда же стало известно, что миллионные штрафы наложили на казахстанских перевозчиков за состояние поездов. В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния.

    Позднее в августе представители Минтранспорта проверили поезд Костанай - Алматы и выявили 14 нарушений, включая неработающие кондиционеры и отклонение от санитарных норм.

    А с 1 октября в Казахстане повысили тарифы на билеты в поездах, что объяснили экономической ситуацией и, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

