"Следы столкновения с птицей": Air Astana сообщила важную информацию о рейсе из Алматы
Опубликовано:
Рейс авиакомпании Air Astana из Алматы в столицу Казахстана задерживается из-за обнаружения следов столкновения с птицами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Жители Алматы сообщили о том, что рейс из Алматы в Астану авиакомпании Air Astana задерживается. На сайте самой авиакомпании также указано, что самолет, который должен был вылететь в столицу в 09:20, пока находится в Алматы.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу авиакомпании.
"Рейс КС 621 Алматы-Астана от 14 августа задерживается в связи с обнаружением следов столкновения с птицей по прибытию рейса КС 622 Астана-Алматы", - сказано в сообщении.
Накануне мы писали, что самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.
В июле этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.
8 марта текущего года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау - Алматы, вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании прокомментировали произошедшее.
А в конце февраля самолет, летевший из Астаны в Актау, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту – загорелся рюкзак одного из пассажиров.
