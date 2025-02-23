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Пожар случился на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: борт развернули

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 23 февраля, на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау, случился пожар. Судно вернулось в аэропорт вылета, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию FlyArystan.

Как сообщается в Tel;egram-канале авиакомпании, пожар случился в верхнем багажном отсеке самолета - загорелся рюкзак пассажира. На борту в момент ЧП находилось 182 пассажира.

"Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме.

Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств", - проинформировал авиаперевозчик.

Отмечается, что рейс перенесли на 17:10.

"Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств", - добавили в авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынужденно сел в Москве.

А до этого сообщалось, что борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт. Мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223063-pozhar-sluchilsya-na-bortu-samoleta-letevshego-iz-astany-v-aktau-bort-razvernuli/