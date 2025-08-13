Самолет Air Astana не долетел из Алматы в столицу Казахстана из-за отказа системы отбора воздуха
Самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Air Astana, накануне рейс, выполнявшийся на воздушном судне Airbus A321 по маршруту Алматы-Астана, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.
"Посадка в Алматы прошла в штатном режиме в 21:18. Рейс возобновился на резервном воздушном судне, прибывшем из Астаны. В связи с этим рейс Астана-Алматы был выполнен в 01:58, а рейс KC855 Алматы-Астана в 05:05.
Пассажиров задержанных рейсов информировали об изменениях через SMS-уведомления. Желающим продолжить полет предоставили питание и напитки", - прокомментировали в пресс-службе.
На уточняющий вопрос корреспондента о технической проблеме, в авиакомпании сообщили, что речь идет об "отказе системы отбора воздуха от двигателя".
В конце июля этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.
8 марта текущего года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау - Алматы, вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании прокомментировали произошедшее.
А в конце февраля самолет, летевший из Астаны в Актау, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту – загорелся рюкзак одного из пассажиров.
