"Может оказывать воздействие": задержки авиарейсов прокомментировали в минтранспорта Казахстана

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева во время пресс-конференции в кабмине прокомментировала вопрос задержек авиарейсов в Казахстане, передает NUR.KZ.

"По задержкам рейсов на постоянной основе мы проводим мониторинг. Понятно, что в летний период в принципе растет поток практически в два раза. В то же время мы производим все реконструкции, модернизацию в аэропортах только в летний период, поскольку у нас климат и только в летний период мы можем производить любые работы на аэродромах. Это тоже может оказывать воздействие на задержки рейсов.

При этом при задержке или отмене рейсов учитываются все права пассажиров. Если авиакомпании нарушают - то есть уже через час-два авиакомпании должны предложить напитки, через 4 часа - питание, через 4-6 часов - уже гостиницы, трансферы и так далее, - то в данном случае применяются административные штрафы", - говорит Томпиева.

Он добавила, что в законодательство внесены ужесточающие поправки.

"То есть, к примеру, если авиакомпания задерживается, если вдруг она не оповестила пассажира вовремя, за это накладывается административный штраф. И еще я хотела бы сказать, что также мы учитываем регулярность в Казахстане.

К примеру, где-то 76% у нас регулярность, если мы сравним даже с нашими соседними странами или зарубежными странами, у них этот процент регулярности ниже", - заключила Салтанат Томпиева.

Между тем, министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев добавил, что основной причиной задержек стала нехватка бортов при росте рынка.

Напомним, в июле этого года на 20 часов задержался рейс Актау - Алматы: пассажиры устроили скандал в аэропорту.

Также ранее в июне сообщалось, что в аэропорту Актау массово задерживали рейсы. Людям приходилось ждать вылета от нескольких часов до суток.

Также в июне мы писали о задержке рейса FlyArystan по маршруту Алматы - Шымкент: из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета.

В том же месяце депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan. Он отметил, что его рейс задержали почти на 11 часов. А до этого ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги.

Другая длительная задержка рейса авиакомпании произошла в феврале: сообщалось, что пассажиры рейса Актобе - Астана почти сутки не могут вылететь в столицу. Как уточнили в авиакомпании Fly Arystan, столь долгая задержка произошла по техническим причинам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.