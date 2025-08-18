"Выделили 28 млрд тенге": как идет строительство новой станции метро в Алматы, показал депутат

Депутат мажилиса Сергей Пономарев посетил строительство новой станции метро в Алматы - и опубликовал видео об этом в соцсети, передает NUR.KZ.

Депутат мажилиса Сергей Пономарев посетил строящуюся станцию метро "Калкаман", о чем опубликовал посты в своем Instagram-аккаунте.

На видео депутат показал укладку плит и рассказал о нюансах работы строителей - по его словам, в Алматы очень тяжелые грунты, с большими по размерам булыжниками, что даже хуже, чем сплошная скала, поэтому работы продвигаются медленно.

"Но вот сейчас строители, получив финансирование 28 млрд (для сравнения, в 2019-м было 0,2 млрд тенге), двигаются со скоростью 4-5 метров - это максимальная скорость, на которую рассчитан проходческий щит (...) И уже буквально в мае-июне следующего года здесь зашумят поезда", - рассказал депутат.

В другом видео он также показал станцию "Калкаман". По словам депутата, уже проведено электричество, вентиляция, вскоре последует благоустройство станции.

"Строят очень качественно, но медленно", - подытожил депутат.

Напомним, новая станция алматинского метро появится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Проект предусматривает строительство двух перегонных тоннелей общей протяженностью более трех километров, на которых в июле укладывали бесшумные рельсы нового поколения.

Также напомним, ранее в марте экс-аким Алматы Ерболат Досаев тоже посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ.

Проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году было принято решение скорректировать трассировку и расположение станции.

А в декабре прошлого года экс-аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что акимат города планирует брать кредит на строительство метро в двух направлениях: до рынка "Барлык" - 5,3 км, и от станции "Жибек Жолы" до аэропорта - 14 км. Суммарно - 19,5 км. Предварительная сумма займа составит до 1 млрд долларов США.

Ранее Досаев рассказывал, как будет финансироваться строительство новой линии метро в Алматы.

Также ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил изыскать средства на продолжение строительства метро в Алматы, инициировав соответствующую поправку в Бюджетный кодекс.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.