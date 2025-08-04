Река окрасилась в зеленый цвет в Алматы: виновных ищут

В Алматы в реке Каргалы на участке между улицей Жандосова и проспекта Абая было зафиксировано изменение цвета. Специалисты обследовали участок, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале акимата Алматы сообщили, что Управление экологии и окружающей среды города обследовало загрязненный участок. Предположительно, с моста в русло могло быть сброшено зеленое химическое вещество.

"Для определения состава вещества и степени возможного загрязнения департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города отобрали пробы воды для лабораторных исследований", - рассказали в акимате.

Также завтра, 5 августа, запланированы совместные мероприятия по установлению причин и виновных лиц с участием Управления экологии и окружающей среды г. Алматы, Наурызбайского акимата, департаментов экологии и санитарно-эпидемиологического контроля и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции.

Напомним, в мае в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура.

В начале года природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище моторным маслом.

А в прошлом году жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

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