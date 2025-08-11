Запускать фейерверки и сжигать мусор могут запретить в Алматы

В Алматы могут ввести новые экологические требования для транспорта, организаций и даже праздничных мероприятий, передает NUR.KZ. Проект опубликован на портале "Открытие НПА"

Согласно проекту, на территории Алматы хотят ввести специальные экологические требования в области охраны атмосферного воздуха. Их разработали в городском управлении экологии и окружающей среды.

Одно из планируемых нововведений - создание государственной коммунальной информационной системы "Чистый город". С ее помощью планируют мониторить состояние экологии Алматы и содействовать ее улучшению, по таким факторам как как воздух, отходы, вода, зеленые насаждения.

Другие предлагаемые нормы:

при фиксации повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха переводить школы на дистанционное обучение и запрещать уличные мероприятия для детей;

развитие электротранспорта и общественного транспорта, выкуп старых авто низкого экологического класса, ограничения на прогрев двигателей;

установка на объектах III категории, к которым относятся общепит, бани, сауны и стройплощадки систем очистки выбросов и контроль за загрязнениями.

Также на территории города предлагается запретить разжигать костры, сжигать отходы, листву, автошины, запускать пиротехнику, использовать генераторы и технику без фильтров, применять твердого топливо в газифицированных районах.

Платный въезд

Кроме того, в Алматы хотят организовать зону с низким уровнем выбросов, въезд в которую будет платным. Размер платы за доступ будет зависеть от экологического класса автотранспортного средства. Собранные средства направят на экологические программы и развитие общественного транспорта. Льготы предусмотрены для спецтехники и местных жителей при соблюдении техтребований.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 августа.

Напомним, недавно в Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет. Позже стали известны результаты обследования. О них сообщили в Управлении экологии и окружающей среды.

До этого премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал главных загрязнителей воздуха.

А в начале года в Алматы рассказали, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе. Так, на ТЭЦ-2 установили инновационную систему, которая поможет контролировать выбросы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.