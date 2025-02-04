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Как инновационная система на ТЭЦ поможет улучшить экологию в Алматы, рассказали чиновники

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ТЭЦ
Градирня ТЭЦ. Иллюстративное фото: seroma72 / Getty Images

В Алматы рассказали, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе. Так, на ТЭЦ-2 установили инновационную систему, которая поможет контролировать выбросы, передает телеканал Almaty TV.

Как сообщает телеканал, инновационная система направлена на улучшение мониторинга выбросов и отходов. Информация о загрязнении во время работы завода будет в автоматическом режиме передаваться в госорганы.

Само оборудование расположено на высоте 80 метров. Мониторинг химического состава выбросов происходит в режиме онлайн, после чего каждые 20 минут данные передаются на пульты ответственных органов. Там информация, в свою очередь, анализируется и обрабатывается.

Корреспонденты телеканала рассказывают, что сейчас система контроля функционирует на двух дымовых трубах, а в феврале состоится полноценный запуск оборудования.

Как отметил главный специалист Управления охраны окружающей среды Олжас Абил, сейчас система работает на первой тепловой электростанции, а также ведутся опытно-экспериментальные работы на втором тепловом пункте.

Кроме того, проводятся работы по газификации ТЭЦ в Алматы. Так, одна из них уже полностью переведена на газ, еще две находятся в процессе. Ожидается, что экологическая ситуация в городе улучшится после полной реализации проекта в 2026 году.

"В целом, воздействие на окружающую среду второй ТЭЦ сейчас превышает 37 тысяч тонн, но после перехода на газ, эта цифра сократится до 2 700 тонн. То есть, на 93%", - сообщила руководитель отдела экологических исследований Департамента экологии Айдана Хасен.

Помимо этого, телеканал приводит и другую статистику - вред экологии наносят и машины. На сегодня в Алматы зарегистрировано более 600 тысяч автомобилей, еще 400 въезжают в город ежедневно из близлежащих регионов.

По словам Айданы Хасен, чтобы нейтрализовать вредное воздействие выхлопных газов, в прошлом году было высажено 320 тысяч деревьев.

"К 2030 году планируется посадить 2,5 миллиона деревьев. Кроме того, ведутся работы по переходу на электромобили. Уже установлено 317 зарядных станций. В будущем планируется построить еще 311 таких станций", - рассказала Айдана Хасен.

Также в Алматы приобрели 775 автобусов, работающих на газе и 115 электробусов; был обновлен и троллейбусный парк.

Напомним, ранее сообщалось, что "розу ветров" будут учитывать при строительстве домов для борьбы со смогом в Алматы.

Также ранее экологи объяснили, что является наибольшим источником загрязнения воздуха в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217815-kak-innovacionnaya-sistema-na-tec-pomozhet-uluchshit-ekologiyu-v-almaty-rasskazali-chinovniki/