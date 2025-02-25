Главных загрязнителей воздуха Алматы назвал Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно улучшения экологической ситуации в Алматы и назвал главных загрязнителей воздуха, передает NUR.KZ.

По его словам, расчетные данные показывают, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт.

Согласно сводным расчетам, общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Алматы составляет 189012,1 тонны, из них:

от автотранспорта – 112735 тонн (60 %) с учетом въезжающего транспорта;

от стационарных источников выбросов промышленных предприятий – 52137,905 тонны (27,5 %);

от индивидуальных жилищных строений и бань частного сектора – 21274,28 тонны (11 %);

от стационарных источников малого и среднего бизнеса - 1419,87 тонны (0,74 %);

от объектов строительства - 1445,04 т/год (0,76%).

Еще премьер сообщил, что за 2024 год на экологических постах выявлено более 31,6 тыс. административных нарушений.

"Установлено, что каждый 2-3 автомобиль из ранее оштрафованных или получивших предупреждение на экологических постах и остановленных повторно при замере в течение года показывает значения токсичности и дымности ниже нормативных, что связано с проведенным ремонтом или техобслуживанием двигателя", - говорится в ответе.

Еще с целью снижения негативного влияния автотранспорта на воздушный бассейн города Алматы с 2024 года введен запрет на приобретение общественного транспорта, работающего на дизельном топливе.

А в 2024 году в целях экологизации закуплено 115 электробусов (в т.ч. 15 частниками) и 770 газовых автобусов (в т.ч. 170 частниками). Закуп 112 троллейбусов позволил обновить троллейбусный парк на 100 %.

В 2025 году дополнительно планируется приобретение 200 электробусов и 600 автобусов на газе, что позволит повысить долю экологичного общественного транспорта до 70 %.

Летом 2024 года экологи рассказали о загрязнении воздуха в Алматы - они отмечали, что одним из значительных источников выбросов твердых частиц, оксидов азота и серы в стране является частный жилой сектор, отапливаемый на угле, и автотранспорт.

При этом самым распространенным видом транспорта во владении домашних хозяйств является легковой автомобиль, доля которого среди всех видов транспорта составила 96,2%.

Недавно аким алматы Ерболат Досаев рассказал, как планирует бороться за качество воздуха в южной столице.