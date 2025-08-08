Река окрасилась в зеленый цвет в Алматы: что показали пробы воды

Специалисты Управления экологии и окружающей среды, санэпидконтроля и природоохранной полиции обследовали сток реки в Алматы, окрасившейся в зеленый цвет, передает NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ обратился в акимат Алматы по вопросу ситуации с рекой Каргалы в Алматы, которая на днях окрасилась в зеленый цвет. В ведомстве сообщили, что Управление экологии и окружающей среды сделало пробы воды.

"Комиссией в составе сотрудников Управления экологии и окружающей среды Департамента экологии Алматы, Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и природоохранной полиции проведено обследование стока воды в реке Улкен Алматы.

По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам.

Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации. Ожидается итоговое заключение от Департамента экологии Алматы", - сообщается в комментарии ведомства.

Напомним, также ранее в мае в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура.

В начале года природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище моторным маслом.

А в прошлом году жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

