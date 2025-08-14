Движение по одной из улиц в Алматы перекроют на несколько дней

В Алматы временно ограничат движение на улице Байзакова из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1966 году, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве с 8:00 15 августа до 19:00 17 августа в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на улице Байзакова от проспекта Райымбека в обоих направлениях.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1966 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - сообщили в акимате.

Напомним, в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

