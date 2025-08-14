jitsu gif
    До следующей недели перекроют одну из улиц Алматы

    Опубликовано:

    Знак "Дорожные работы"
    Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Алматы ограничат движение по улице Жамбыла для замены теплосетей, проложенных 45 лет назад, предупредили в акимате города, передает NUR.KZ.

    "В период подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алмалинском районе Алматы продолжается плановая реконструкция теплосетей. В рамках работ осуществляется замена тепловых сетей общей протяженностью 130 метров, введенных в эксплуатацию в 1980 году", - уточнили в акимате.

    В связи с этим с 23:00 15 августа по 7:00 18 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице Жамбыла от улицы Исаева до улицы Байганина.

    Перекрытие улицы
    Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

    "Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена", - добавили в акимате.

    Как пояснили в ведомстве, данная тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 2 многоквартирных жилых домов.

    Напомним, в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

    Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

    Также до 17 августа движение автотранспорта будет ограничено на улице Байзакова от проспекта Райымбека в обоих направлениях.

