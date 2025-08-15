Какими должны быть школы Казахстана, объяснил президент

Выступая на конференции учителей, Токаев отметил, что школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент призвал не допускать проявления буллинга, жестокости и агрессии в адрес детей.

"За последние два года в стране был принят комплекс мер, направленных на защиту прав подрастающего поколения. В частности, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка.

Ведется системная работа по профилактике суицидов среди детей, которые сегодня стали одной из острых проблем", - напомнил Токаев.

Он отметил, что сейчас во всех школах страны размещен QR-код службы психологической поддержки "111".

С начала учебного года в школах и колледжах будет внедрена антибуллинговая программа «ДосболLIKE», призванная предотвратить травлю в детских и подростковых коллективах.

"Государство продолжит планомерно совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения. Есть такая пословица: «Что посеешь, то пожнешь». То, что мы все вместе заложим в наших детях сегодня, будет определять будущее нашей нации на многие десятилетия вперед. Именно в школах закладывается фундамент Справедливого, Передового, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана", - заключил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что с нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат". В Минпросвещения считают, что это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны. Подробнее о новых стандартах частных и государственных школ читайте здесь.

Добавим, что в своем выступлении Токаев высказался также о предоставлении равных возможностей детям из городов и сельской местности, и рассказал, как уберечь подрастающее поколение от социальных пороков.

Помимо этого президент отметил, что Казахстан вступил на новый этап развития, и предложил ввести воспитательную программу в вузах.

