Токаев: Важно уберечь подрастающее поколение от социальных пороков

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Августовской конференции учителей, призвал уберечь подрастающее поколение от социальных пороков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил президент, именно в школе дети обретают многие навыки жизни в обществе. Здесь они привыкают к дисциплине и порядку, учатся соблюдать правила и нормы поведения.

Поэтому, по словам главы государства, школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки.

Токаев призвал прививать детям чувство ответственности, разъяснять им, что любые поступки имеют свои последствия, а также сделать принцип "Закон и Порядок" неотъемлемым элементом воспитательной работы.

"Задача – на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции. В эту работу, помимо заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и школьных психологов, должно включиться все педагогическое сообщество, поскольку это задача общегосударственного характера.

Чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них критическое мышление. Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в Интернете и социальных сетях, где они могут легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон", - заявил Токаев.

Он также отметил, что учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм.

"Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества. Об этом я говорил на днях на заседании Совета Безопасности. Но главное, надо донести до детей и молодежи, что увлечение разного рода стимуляторами, даже якобы безобидными, – это путь в никуда.

Уход от реальности в мир грез с помощью вредоносных веществ или виртуальных игр превращает человека в социального изгоя.

По сути, такие люди лишают себя будущего – они не смогут найти нормальную работу, построить благополучную семью, реализовать свои таланты и добиться больших целей", - добавил президент.

Напомним, в своем выступлении Токаев высказался также о предоставлении равных возможностей детям из городов и сельской местности, а также рассказал, какими должны быть казахстанские школы - главное, дети должны чувствовать себя в них безопасно.

Помимо этого президент отметил, что Казахстан вступил на новый этап развития, и предложил ввести воспитательную программу в вузах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.