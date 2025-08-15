jitsu gif
      Во власти больше нет семейно-клановой системы, заявил Токаев

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Касым-Жомарт Токаев, выступая на августовской конференции учителей высказался о нынешнем укладе власти в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      "Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим справедливый, чистый и сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан.

      В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - заявил президент.

      Токаев добавил, что Казахстан вступил на новый этап развития.

      "Однако, следует понимать, что мало провозгласить изменения, не менее важно прочно закрепить их. Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание. И в этом деле огромная ответственность возлагается на вас, уважаемые педагоги. Ведь настоящий Ответственный гражданин - Адал азамат формируется именно в школьных стенах", - добавил он.

      Напомним, сегодня глава государства принял участие в республиканской Августовской конференции учителей. В своем выступлении он высказался о разнице в оснащении городских и сельских школ.

      Также сегодня назначил замминистра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами.

