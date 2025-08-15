Токаев предложил ввести воспитательную программу в вузах Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции учителей предложил внедрить программу "Адал азамат" не только в школах, но и в вузах, где готовят педагогов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Образование должно идти рука об руку с воспитанием. Качественное образование невозможно без достойного воспитания. Знания и воспитание - это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности.

Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка. Великий Абай писал: "Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом". Крайне важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир. Наша молодежь должна расти ответственной и трудолюбивой, уметь различать добро и зло.

С этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа "Адал азамат". Предлагаю также внедрить данный проект в вузах, осуществляющих подготовку педагогов", - заявил Токаев.

Он добавил, что в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы.

"Подрастающему поколению нужно прививать наши национальные ценности. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми", - заявил президент.

Токаев еще процитировал слова Абая:

"Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний, она зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и добрых друзей".

По его мнению, подрастающему поколению нужно прививать любовь к труду, чтобы избежать деградации общества.

"Одним из наглядных примеров такого взаимодействия может служить общенациональная акция "Таза Қазақстан". Я не раз говорил, что Чистый Казахстан - это не только чистота вокруг нас, что, несомненно очень важно, но и чистота наших помыслов. Человек с чистой душой всегда готов к добрым поступкам и состраданию. Будучи честным и порядочным, он не пойдет по пути коррупции. Несомненно, только по-настоящему ответственные граждане, воспитавшие в себе самые благородные качества, станут опорой Справедливого Казахстана", - заявил Токаев.

Напомним, в ходе августовской конференции учителей Касым-Жомарт Токаев высказался о нынешнем укладе власти в Казахстане.

Президент также рассказал о разнице в оснащении городских и сельских школ.

Еще Токаев, выступая на августовской конференции учителей, призвал уберечь подрастающее поколение от социальных пороков.

Кроме того, президент отметил, что школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.