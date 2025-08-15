Токаев предложил ввести воспитательную программу в вузах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции учителей предложил внедрить программу "Адал азамат" не только в школах, но и в вузах, где готовят педагогов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Образование должно идти рука об руку с воспитанием. Качественное образование невозможно без достойного воспитания. Знания и воспитание - это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности.
Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка. Великий Абай писал: "Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом". Крайне важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир. Наша молодежь должна расти ответственной и трудолюбивой, уметь различать добро и зло.
С этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа "Адал азамат". Предлагаю также внедрить данный проект в вузах, осуществляющих подготовку педагогов", - заявил Токаев.
Он добавил, что в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы.
"Подрастающему поколению нужно прививать наши национальные ценности. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми", - заявил президент.
Токаев еще процитировал слова Абая:
"Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний, она зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и добрых друзей".
По его мнению, подрастающему поколению нужно прививать любовь к труду, чтобы избежать деградации общества.
"Одним из наглядных примеров такого взаимодействия может служить общенациональная акция "Таза Қазақстан". Я не раз говорил, что Чистый Казахстан - это не только чистота вокруг нас, что, несомненно очень важно, но и чистота наших помыслов. Человек с чистой душой всегда готов к добрым поступкам и состраданию. Будучи честным и порядочным, он не пойдет по пути коррупции. Несомненно, только по-настоящему ответственные граждане, воспитавшие в себе самые благородные качества, станут опорой Справедливого Казахстана", - заявил Токаев.
