Единый визуальный стандарт и работа с госорганами: все школы Казахстана перейдут на новую программу
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С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат", передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.
Как пояснили в министерстве, программа "Адал азамат" является продолжением действовавшей ранее программы "Біртұтас тәрбие", но с обновленным содержанием и названием.
"Главная ее цель — воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества", - отметили в ведомстве.
Впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. В Минпросвещения считают, что это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.
Что включает программа:
- для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру;
- координация всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики.
- каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и т.д. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как "Өнегелі 15 минут", звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.
При этом в организациях образования продолжат работу и профилактические проекты:
- "Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам",
- "Буллингтен қорған!",
- "Қауіпсіз қоғам".
Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей, добавили в министерстве.
Напомним, в ноябре прошлого года депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия.
В мае прошлого года депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах.
А в прошлом году о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась экс-зампремьера Тамара Дуйсенова.
"Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах.
Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265964-vse-shkoly-i-detskie-sady-kazahstana-pereydut-na-edinuyu-programmu-vospitaniya/
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