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    Единый визуальный стандарт и работа с госорганами: все школы Казахстана перейдут на новую программу

    Опубликовано:

    Учитель ведет урок
    Класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат", передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

    Как пояснили в министерстве, программа "Адал азамат" является продолжением действовавшей ранее программы "Біртұтас тәрбие", но с обновленным содержанием и названием.

    "Главная ее цель — воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества", - отметили в ведомстве.

    Впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. В Минпросвещения считают, что это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.

    Что включает программа:

    • для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру;
    • координация всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики.
    • каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и т.д. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как "Өнегелі 15 минут", звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.

    При этом в организациях образования продолжат работу и профилактические проекты:

    • "Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам",
    • "Буллингтен қорған!",
    • "Қауіпсіз қоғам".

    Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей, добавили в министерстве.

    Напомним, в ноябре прошлого года депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия.

    В мае прошлого года депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах.

    А в прошлом году о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась экс-зампремьера Тамара Дуйсенова.

    "Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах.

    Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова.

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