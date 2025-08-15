Токаев: Необходимо устранить неравенство качества образования в городах и селах
Токаев принял участие в республиканской Августовской конференции учителей. В своем выступлении он высказался о разнице в оснащении городских и сельских школ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Еще одна важная задача – устранить неравенство качества образования в городах и селах. За последние четыре года мы модернизировали материально-техническую базу более чем 4 тысяч сельских школ. Там был проведен капитальный ремонт, построены новые библиотеки, столовые и спортзалы. Эта работа будет продолжена.
У всех детей должны быть равные возможности, независимо от того, где они живут. В этом и заключается основная цель проекта "Келешек мектептері", - заявил президент.
Проект "Келешек мектептері", как указано на сайте Минпросвещения, раньше носил название "Комфортная школа". В рамках этого проекта уже построено 105 объектов образования, еще 112 будут сданы в эксплуатацию до конца 2025 года.
В ведомстве отмечают, что проект направлен на обеспечение равного доступа к качественному образованию в современных и безопасных условиях, независимо от места проживания детей. Почти половина школ нового формата строится в сельской местности. Благодаря этому доступ к современной, комфортной образовательной среде получат больше 200 тыс. сельских детей.
Подчеркивается, что "Келешек мектептері" - это не элитные школы, а организации образования нового формата, гарантирующие равные возможности для всех детей Казахстана.
Преимущества таких школ:
- создание удобного и эргономичного образовательного пространства,
- площадь таких школ на 15-20% большетиповых зданий,
- техническое оснащение превышает стандартное в четыре раза.
Все школы оснащены современной мебелью и учебным оборудованием, усилены меры безопасности, ученики начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках.
Напомним, на конференции Токаев также рассказал, какими должны быть казахстанские школы, и призвал уберечь подрастающее поколение от социальных пороков.
