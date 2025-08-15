"У вас нет прав на участок": бизнесмены Қонаева поссорились с акиматом (видео)
Опубликовано:
Предприниматели, обслуживающие пляжи Қонаева, заявили о притеснениях со стороны акимата. В ведомстве ответили на жалобы, передает "Седьмой канал".
Действиями акимата недовольны 42 предпринимателя, обслуживающие восемь пляжей. По их словам, власти лишают их сезонного заработка, не давая окупить вложения и выйти на прибыль.
Бизнесмены просят дать им пляжи в долгосрочную аренду, но в акимате заявили, что договоры будут действовать лишь до осени. В следующем году ведомство планирует привлечь на эти пляжи более крупных инвесторов.
"Землю нужно передать ЖКХ. Если бы нам дали ее хотя бы на три года, а за это время мы ничего не сделали, можно было бы сказать: "Мы провалились". А теперь нам дают на три месяца, а потом спрашивают: "Что вы сделали?"
При этом в договоре указано: капитальные строения возводить нельзя, только легкие, переносные. Я могу только топчан поставить и убрать", - возмущен Бауыржан Ужбеков.
Между тем чиновники говорят, что для приведения одного пляжа в современный вид необходимо вложить 2-3 миллиарда тенге, а местные предприниматели не могут себе этого позволить.
"Қонаев стал районным центром, и он должен меняться, развиваться и выходить на новый уровень. Нынешний облик набережной не соответствует статусу районного центра.
Мы вам дали лишь временную аренду, и по ее истечении у вас нет никаких прав на этот участок", - заявил замакима города Толеген Кенжебеков.
Между тем, по данным телеканала, поток отдыхающих растет — только в этом сезоне побережье Капшагая посетило более 1,5 миллиона человек.
Напомним, 3 мая 2022 года Капшагай был официально переименован в Қонаев. На следующий день город стал административным центром Алматинской области.
Добавим, что в начале июля Токаев указал на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.
После этого на курортных зонах Казахстана начались проверки, а позже сообщалось, что ряд чиновников наказали за выявленные нарушения. Строгий выговор был объявлен курирующему вице-министру туризма и спорта и еще нескольким заместителем акимов, в том числе и Алматинской областей. Выговор в числе прочих чиновников получил и аким города Қонаев.
https://www.nur.kz/society/2275425-u-vas-net-prav-na-uchastok-biznesmeny-onaeva-possorilis-s-akimatom-video/
