Когда в школах Казахстана закроют все уличные туалеты, рассказали в Минпросвещения

На брифинге в правительстве глава Минпросвещения заявил, что до конца этого года в казахстанских школах планируют убрать все уличные туалеты - сейчас их около 200, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, план по ликвидации уличных туалетов разработан совместно с акиматами.

"Уличных туалетов оказалось 194 (в школах - прим. авт.). Хотя докладывалось, что они законсервированы. Сейчас мы требуем их полностью снести, чтобы не было желания пользоваться данными туалетами.

Вопрос уже на контроле, местные органы уже осуществляют. Думаю, до конца года они полностью снесут эти туалеты, чтобы поставить точку", - заявил министр.

Напомним, в прошлом году Гани Бейсембаев сообщил, что за последние три года количество уличных пришкольных туалетов сократилось.

"Буквально три года тому назад количество таких туалетов было около трех тысяч. На сегодня, по нашим данным, осталось 10. Ну, это дальние села, где нет никакой коммуникации, водопровода и так далее. Но, тем не менее, мы сейчас думаем, какими другими методами можно данный вопрос окончательно решить", - заявил тогда он.

Также сегодня на брифинге в правительстве министр просвещения рассказал, в каких городах и областях Казахстана имеется нехватка мест в школах.

Еще Гани Бейсембаев сообщил, что объединение некоторых предметов внедряется в Казахстане. По его словам, пилотный проект предлагает, к примеру, объединить алгебру и геометрию в один предмет.

При этом главу Министерства просвещения также спросили о возможности продления учебного года в Казахстане.

Добавим, ранее в ведомстве определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Названы также и даты каникул.

