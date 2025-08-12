Могут ли продлить учебный год в школах Казахстана: ответ Министерства просвещения

На брифинге в правительстве главу Министерства просвещения Гани Бейсембаева спросили о возможности продления учебного года в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Бейсембаева, вопрос все еще открыт, так как сначала необходимо подготовить инфраструктуру.

"Вопрос открытый, потому что нам необходимо в первую очередь все организации образования и инфраструктуру привести в соответствие. Я только что говорил об этом, что еще более тысячи школ нуждаются в реновации, в полном капитальном ремонте, поэтому нужно все школы привести в соответствие, оборудовать в соответствии с современными учебными кабинетами.

Мы всегда можем вернуться к разным нововведениям, когда будет стопроцентно готова вся организация образования, хотя бы, в первую очередь, инфраструктурно. Поэтому, пока не закроются вопросы инфраструктурного развития организаций образования, к этому вопросу мы, наверное, еще не будем возвращаться. В этом году не будет, однозначно", - сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

В конце июля этого года в Министерстве просвещения определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Названы также и даты каникул.

Ранее в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана рассказали, когда будут проводиться традиционные школьные линейки к 1 сентября. Также мы писали, что с нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат".

Мы также писали, что в новом учебном году в первые классы в Казахстане пойдут свыше 370 тысяч детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.