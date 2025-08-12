В каких городах Казахстана не хватает мест в школах, рассказали в Минпросвещения
На брифинге в правительстве министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, в каких городах и областях Казахстана имеется нехватка мест в школах, передает корреспондент NUR.KZ.
"Количество трехсменных школ у нас максимально снижено, сейчас есть вопросы по ученическим местам, по переполненности. В основном это мегаполисы - Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестенская области. В этих регионах сохраняется нехватка ученических мест. Поэтому строительство школ в основном запланировано в этих регионах", - заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.
Он добавил, что осталось не более 30-ти трехсменных школ.
"В этом году, как мы ожидаем, вопрос будет полностью закрыт. Тем не менее в этих регионах будет еще сохраняться потребность в ученических местах", - сообщил министр.
Напомним, в Министерстве просвещения определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Названы также и даты каникул.
При этом также на брифинге в правительстве главу Министерства просвещения Гани Бейсембаева спросили о возможности продления учебного года в Казахстане.
А выпускникам школ напомнили, в Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов от местных исполнительных органов. В целом прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа.
