Сроки обучения и каникул для школьников определили в Казахстане

В Министерстве просвещения определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Названы также и даты каникул, передает NUR.KZ.

На официальном сайте ведомства сообщается, что 2025-2026 учебный год начнется 2 сентября и завершится 25 мая. При этом дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы.

"В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 27 октября по 2 ноября включительно.

Во второй четверти - 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней - с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.

"Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней - с 19 по 29 марта 2026 года включительно.

Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2026 года", - заключили в ведомстве.

График школьных каникул. Фото: Министерство просвещения РК

Напомним, ранее в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана рассказали, когда будут проводиться традиционные школьные линейки к 1 сентября.

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