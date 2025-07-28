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    Сроки обучения и каникул для школьников определили в Казахстане

    Опубликовано:

    Школьники сидят за партой
    Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    В Министерстве просвещения определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Названы также и даты каникул, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте ведомства сообщается, что 2025-2026 учебный год начнется 2 сентября и завершится 25 мая. При этом дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы.

    "В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 27 октября по 2 ноября включительно.

    Во второй четверти - 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно", - сообщили в министерстве.

    Отмечается, что в первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней - с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.

    "Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней - с 19 по 29 марта 2026 года включительно.

    Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2026 года", - заключили в ведомстве.

    График школьных каникул
    График школьных каникул. Фото: Министерство просвещения РК

    Напомним, ранее в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана рассказали, когда будут проводиться традиционные школьные линейки к 1 сентября.

    Также мы писали, что с нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат".

    Мы также писали, что в новом учебном году в первые классы в Казахстане пойдут свыше 370 тысяч детей.

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