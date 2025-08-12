"Учителя без работы не останутся": уроки алгебры и геометрии объединят в школах Казахстана

На брифинге в правительстве глава Минпросвещения сообщил, что объединение некоторых предметов в Казахстане внедряется в качестве пилотного проекта, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Гани Бейсембаева, пилотный проект предлагает, к примеру, объединить алгебру и геометрию в один предмет.

"Поднятый вопрос внедряется в качестве пилотного проекта. По предложению экспертов, особенно в части, касающейся алгебры и геометрии, у коллег возникло много вопросов. Это не означает массовое масштабное внедрение. Такой подход существует и в мировой практике.

Вопрос межпредметных связей и интегрированного преподавания предметов существует давно. Поэтому по предложению наших коллег мы планируем внедрить его в виде пилотного проекта. Если он даст результат, проект будет продолжен. Если не проявит свою жизнеспособность - останется прежняя практика", - заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Он добавил, что пилотный проект будет внедрен в определенных школах в 20-ти регионах Казахстана.

"В связи с этим школы определят свой план работы. Учителя без работы не останутся, так как при внедрении проекта будет учитываться достаточность преподавательских кадров", - добавил министр.

В июле этого года стало известно, что все школы Казахстана перейдут на новую программу.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия.

В мае прошлого года депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах.

В феврале 2024 год года о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась экс-зампремьера Тамара Дуйсенова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.