"Заставляют справлять нужду в уличных туалетах": директоров школ обещают наказать в Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в кабмине рассказал, как решается проблема уличных туалетов в школах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что за последние три года количество уличных пришкольных туалетов сократилось.

"Буквально три года тому назад количество таких туалетов было около трех тысяч. На сегодня, по нашим данным, осталось 10. Ну, это дальние села, где нет никакой коммуникации, водопровода и так далее. Но, тем не менее, мы сейчас думаем, какими другими методами можно данный вопрос окончательно решить", - заявил он.

Все эти школы, уточнил министр, расположены в Туркестанской области.

При этом, по его словам, есть в Казахстане и школы, где есть и теплые туалеты работающие, и уличные туалеты.

"Местный исполнительный орган считает, что страховочно, чтобы они тоже имелись, вдруг сломаются, или где-то требуется ремонт, и так далее. Но мы данный вопрос тоже сейчас с ними отрабатываем, чтобы это не создавало определённую опасность для наших детей", - указал спикер.

Между тем журналисты уточнили у министра просвещения, знает ли он о том, что в таких школах теплые туалеты предназначены в лучшем случае для директора и учителей, а в худшем - только для директора и его родных. Бывают и такие факты, когда их просто закрывают на ключ, а открывают накануне прихода комиссии.

Гани Бейсембаев рассказал, что делается для борьбы с такими фактами.

"Я с вами совершенно соглашусь, но это не такая масштабная проблема, что все школы так себя ведут. Но ко мне поступают жалобы от некоторых школ. Но это около 3% от общего числа школ. Мы реагируем. Сейчас мы проводим опрос среди детей и родителей, чтобы выявить, какие школы допускали в течение учебного года такие вещи. Мы будем исключать, предупреждать, и если будет повторяться, будем принимать соответствующие меры", - резюмировал министр.

Напомним, в мае в одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете умер 14-летний подросток. Во время урока физики дети почему-то вышли на улицу, где находится тот туалет, в котором и умер мальчик. Его мать считает, что сына избили. Полиция возбудила уголовное дело.

Сама же тема школьных туалетов особенно остро стала обсуждаться в Казахстане с 2019 года, когда в Таразе во время урока в уличном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку.

Наказание за произошедшее в стенах школы преступление понесли ряд должностных лиц. В частности, был уволен директор общеобразовательного учреждения. Покинула свой пост глава областного управления образования. Был освобожден от должности аким Тараза.

Подозреваемым по делу проходил 38-летний житель Тараза. В январе 2020-го ему вынесли приговор - его приговорили к 25 годам колонии и химической кастрации.

После произошедшего казахстанцы, опасаясь за своих детей, подняли вопрос уличных школьных туалетов. Родители требовали, чтобы все уборные перенесли в здания.

В конце 2023 года мы писали, что директоров школ шокировал госстандарт для школьных туалетов: на 10 страницах стандарта описаны новшества для туалетов, в том числе унитазы с бесконтактным смывом, электросушилки вместо полотенец, отдельные комнаты для девочек и писсуары для мальчиков. Отдельно указано про уборные для учеников с ограниченными возможностями.

К школьным уборным в новом стандарте еще много разных требований. Оговариваются даже держатели для полотенец и туалетной бумаги. Все нормативы с 1 января 2024 года уже вводятся в действие, но пока на добровольной основе.