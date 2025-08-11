jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Конкурс на лучшее название АЭС предложил объявить Токаев

    Опубликовано:

    Касым-Жомарт Токаев
    Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече со школьниками предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС, которую построят в Улькене, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

    Как сообщает Акорда, на встрече с победителями и призерами международных олимпиад среди школьников президент отметил, что Казахстану нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры.

    Касым-Жомарт Токаев упомянул, что на днях был дан официальный старт строительству первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом".

    "АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название.

    Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение", - предложил глава государства.

    Напомним, 8 августа председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и глава "Росатома" Евгений Лихачев дали старт строительству первой АЭС в Казахстане.

    Мы также писали, что пресс-служба Агентства РК по атомной энергии поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области.

    Добавим, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

    Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

    Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

    Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

    Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

    А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

