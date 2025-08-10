"Счастлива быть здесь": концерт Джей Ло начался в Алматы (фото)
На Центральной стадионе Алматы начался концерт Дженнифер Лопес. Выступление должно было начаться в 19:00, однако стартовало на полтора часа позже, передает корреспондент NUR.KZ.
После разогрева, в ходе которого выступили диджеи и исполнитель Sadraddin, зрителей "разогревала" пустая сцена и несколько человек из технической команды, которые периодически появлялись на арене. Не выдержав ожидания, зрители стали скандировать имя певицы.
Наконец на сцену вышла долгожданная артистка и ее команда.
Публику Джей Ло зажгла хитом On the floor, подарив алматинцам и гостям города массу эмоций.
Восторженные зрители встретили американскую звезду радостными возгласами.
"Я счастлива видеть вас и быть здесь с вами этим вечером. Вы будете петь со мной? Вы будете танцевать со мной?" - обратилась Джей Ло к алматинцам.
Поклонники подарили Джей Ло несколько букетов цветов. Певица забрала все и попросила помощника поставить их в ее комнату.
Кроме того, певицу попросили огласить пол первого ребенка, передав конверт певице. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!".
