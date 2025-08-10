Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Сегодня в Казахстане стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 14 августа. На участие в тестировании было принято около 28 тысячи заявлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

"Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% - на русском, 89 человек - на английском языке. В первый день проведения ЕНТ сдают 2,2 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

"Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов", - добавили в министерстве.

Ранее мы сообщали, что 25 июля стартовал прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 5 августа. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет в период с 10 по 14 августа.

Напомним, в Казахстане основное ЕНТ-2025 сдали более 210 тыс. абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% - на русском, 149 человек - на английском языке. До этого абитуриентам рассказывали, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

Ранее Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ.

