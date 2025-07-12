Объявлены итоги основного ЕНТ в Казахстане

В Казахстане основное ЕНТ-2025 сдали более 210 тыс. абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% - на русском, 149 человек - на английском языке, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 381 тыс. раз.

По итогам тестирования пороговый балл набрали около 161 тысячи абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов. Наивысший результат 140 баллов набрал Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области на первой неделе проведения ЕНТ. 598 человек набрали свыше 130 баллов.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 681 абитуриент с ООП.

В министерстве отметили, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 92 тысяч заявлений на апелляцию, из них были удовлетворены заявления на 104 уникальных тестовых заданий. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

В период проведения ЕНТ зафиксировано 711 нарушений. Наиболее частыми стали попытки пронести запрещенные устройства - смартфоны, смарт-часы, микронаушники и шпаргалки. По этим основаниям тестирование не смогли пройти 326 абитуриентов. Во время самого теста из аудиторий были удалены 380 участников, результаты которых также были аннулированы. Дополнительно после просмотра видеозаписей были аннулированы результаты еще 5 человек.

Анализ видеозаписей продолжится до 31 октября текущего года. Это позволит обеспечить честность и объективность результатов для всех участников.

В апреле абитуриентам рассказывали, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

В мае Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ. Отмечалось, что в связи с переносом даты последнего звонка абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая, а абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.

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