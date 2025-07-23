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    Сроки августовского этапа ЕНТ назвали в Казахстане: как подать заявку на участие

    Опубликовано:

    Студент сдает тестирование
    Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

    25 июля в Казахстане начнется прием заявлений для участия в августовском этапе Единого национального тестирования, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    По данным Миннауки, 25 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 5 августа. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет в период с 10 по 14 августа.

    "Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ.

    Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании", - сообщили в Миннауки.

    Также сообщается, что в августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы, выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

    "Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов", - сказано в сообщении.

    Напомним, в Казахстане основное ЕНТ-2025 сдали более 210 тыс. абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% - на русском, 149 человек - на английском языке. До этого абитуриентам рассказывали, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

    Ранее Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ.

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